Kalpleri fetheden gönüllülük hareketi

2021 yılında 'Doğayla El Ele Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum' isimli projeyi hayata geçiren Konya Karapınar Gençlik Merkezi, belediye tarafından kendilerine tahsis edilen 4 bin metrekarelik tarım alanında kolları sıvadı. Gönüllü gençlerin yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında birçok mahsul üretildi. Her yıl üretim verimini artıran gençler, bu süreçte arıcılık faaliyetleri de yürüttü.Senelik 750 kilogram organik bal, 15 tona yakın da meyve-sebze üretimine ulaşan Karapınar Gençlik Merkezi, toplanan mahsulleri tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdi. Karapınar Gençlik Merkezi Eğitmeni Hale Aydınbelge, "Çevre ilçelerdeki muhtarlarımızla yoğun bir iletişim halindeyiz. Şu an köylere kadar yardımlarımızı ulaştırmış durumdayız" dedi.