‘Kalpli göl’ köpürdü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde belli dönemlerde pembe renge bürünen ve kalp şekli ile dikkat çeken göldeki beyaz köpükler, tedirgin ediyor.Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki sayılı pembe göllerden biri olarak dikkat çekiyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler olan göl, ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu. Son dönemde gölün üzerinde ve çevresinde oluşan beyaz köpükler ise tedirginliğe neden oldu. ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Bican Süerdem, göldeki köpüklenmenin dip suyu ile yüzey suyu sıcaklığının arasındaki farktan meydana geldiğini söyleyerek, müsilajla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Süerdem, "Köpüklenme dediğimiz olay, mikroorganizma aktivitesi sonucu meydana gelen bir olay. Onun için müsilajla karıştırılmaması gerekiyor" dedi.