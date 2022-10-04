Kalyon Holding’den kimsesiz hayvanlara destek

Kurulduğu ilk günden bu yana faaliyet gösterdiği her alanda fayda sağlamaya odaklanan Kalyon Holding, toplumsal sorumluluk bilinci ve vicdanî bağlılıkla, insana, çevreye, doğanın tüm canlılarına duyarlılık yaklaşımıyla hareket ederek toplumda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Bu yaklaşımla, Türkiye'nin dört bir yanında var olan sokak hayvanlarının sağlıklı ve iyi yaşam hakkı için, üremelerini kontrol altına almak üzere "Kısırlaştıralım, yaşatalım" söylemiyle yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Kalyon Holding proje kapsamında kimsesiz hayvanların aşılama ve kısırlaştırma operasyonlarına destek veriyor.

'Aşıla, kısırlaştır, yaşat' ilkesiyle hayata geçirilen proje ile kontrolsüz çoğalan ve kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren kimsesiz hayvanların daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmeleri amaçlanıyor.

Kalyon Holding, 130 cana dokunarak başladığı projeye kimsesiz hayvanlarımızın kaliteli yaşamı için desteğini sürdürecek.