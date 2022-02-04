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Giriş Tarihi: 4.2.2022 15:10 Son Güncelleme: 4.2.2022 15:32

Kalyon Holding'in acı günü: Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

AJANSLAR
Kalyon Holding’in acı günü: Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu (77), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalyon Şirketler Grubu'nun kurucularından Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi işadamı Ahmet Kalyoncu dün 77 yaşında hayatını kaybetti.

İş insanı Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı | Video

Ahmet Kalyoncu için cuma namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Ahmet Kalyoncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, eski bakanlar Ahmet Arslan, Muammer Güler, Abdulhamit Gül ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kalyon Holding'in acı günü: Ahmet Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
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