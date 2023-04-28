Kalyon Vakfı, tarihi camiyi kurtardı

İstanbulÜsküdar'da 1721 yılında yapılan ve kaybolmaya yüz tutan Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii, Kalyon Vakfı tarafından tarihi dokusu korunarak yenilendi. Cami dün cuma namazıyla ibadete açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu katıldı. Kalyon Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Geçmişe Vefa, Geleceğe Değer" misyonumuzla yürüttüğümüz projelerimize bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz" denildi.