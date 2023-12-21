Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti

Kalyoncu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eniştesi, vakfın üyesi diş hekimi Songül Kalyoncu'nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti. Çamlıca Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da katıldı.

Kalyoncu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Cemal KALYONCU'nun Eniştesi, Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Dt. Songül KALYONCU'nun Eşi Fahri Cengiz KALYONCU Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Cenaze namazı, 21.12.2023 Perşembe günü İstanbul Çamlıca Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak olup, cenazesi Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhum'a Cenab-ı Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.