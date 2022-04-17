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Giriş Tarihi: 17.4.2022 13:25

Kamara Deresi'ni kirletmişti! O tesise 500 bin lira ceza kesildi

DHA
Kamara Deresi’ni kirletmişti! O tesise 500 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ni kırmızıya boyayan geri dönüşüm tesisinin faaliyetleri durduruldu, 500 bin lira da ceza uygulandı.

Kamara Deresi, atılan atıklar nedeniyle kırmızıya bürünerek Marmara Denizi'ne aktı. Dünkü kırmızı görüntünün ardından İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi Belediye ekipleri hareket geçti. Ekiplerin dereden aldığı numuneler, inceleme için gönderildi. İncelemede kirliliğe bir geri dönüşüm tesisinin neden olduğu açıklandı.

İZİN BELGESİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından çevre kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza kesilerek, faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır."
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da sorumluların bulunmasının önemli olduğunu belirterek, "Belediye olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç kimsenin çevreye zarar vermeye hakkı yoktur. Biz de belediye olarak gereğini yapacağız" dedi.

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Kamara Deresi'ni kirletmişti! O tesise 500 bin lira ceza kesildi
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