Kameraya yakalanan hırsız kamerayı da çaldı

İstanbul Kadıköy'ün Feneryolu Mahallesi'nde 10 Temmuz günü D.Ç.B.'nin evine giren hırsız 4 altın bileklik, 1 pırlanta yüzük ve 2 altın yüzüğü çalarak yaklaşık 400 bin liralık soygun yaptı. Tatilden döndüğünde neye uğradığını şaşıran ev sahibinin şikâyeti üzerine Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu şüphelilerden birinin 46 suç kaydı bulunan Döne Ö. olduğu belirledi.

6 SUÇTAN ARANIYOR

Şüpheli Pendik'teki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan GBT ve UYAP sorgusunda Döne Ö'nün 6 ayrı evden hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

KAMERAYI DA ÇALDI

Polis ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer iki şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürerken Döne Ö.'nün eve girdiğinde güvenlik kamerasını görüp yüzünü kapattığı anlar kameralara yansıdı. Şüpheli yüzünü eliyle kapatıp kamerayı da çaldığı öğrenildi.