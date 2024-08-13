Kameriye sevdası ormanı kül etti

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda önceki gün yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler iki yangın söndürme helikopteri, arazözler, iş makineleri ve 150 personelle 5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Ancak 15 hektar alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin ise kameriye yapımı sırasında kullanılan kaynak olduğu belirlendi. Çalışmayı yapan İbrahim E. (25) gözaltına alındı. Öte yandan Derbent ilçesi Aladağ mevkiinde de orman yangını çıktı. Ekipler yangına hemen müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.