Kamet Sözleri Okunuşu - Namazda Kamet Getirmek İçin Ne Söylenir, Nasıl Getirilir?

Farz olan namazlardan önce namazın başlamak üzere olduğunu ifade eden, ezan benzeri sözlerdir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının farzlarından önce cemaatle ya da yalnız okunurken kamet getirilmektedir. Kamet getirme sünnet olan ibadetlerden birisidir. Yerine getiren sünnet sevabını alırken, getirmeyen ise bu sevaptan mahrum kalır. Kamet sözleri de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle namaza yeni başlayanlar kamet sözleri anlamı nedir, nasıl okunur? Kamet hangi namazlardan önce getirilir? Namaz kılarken kamet ne zaman ve nasıl getirilir gibi soruların yanıtını araştırır. Peki, kamet sözleri nedir ve nasıl getirilir?

KAMET SÖZLERİ

"Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (4 kere),

"Eşhedü en lâ ilâhe İllallah" (Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur) (2 kere),

"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir) (2 kere),

"Hayye ale's-salâh" (Haydi namaza) (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh" (Haydi kurtuluşa) (2 kere),

"Kad Kâmeti's Salâh" (Namaz başladı) (2 kere),

"Allâh-ü Ekber" (Allah en büyüktür) (2 kere),

"Lâ ilâhe İllallah" (Allah'tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

KAMET NE ZAMAN GETİRİLİR?

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının farzlarını kılmadan önce kamet getirilmelidir. Kamet getirmek sünnet olan ibadetlerden birisi olup, getirilmediğinde bu sevaptan mahrum kalınmaktadır. Ezana benzer sözleri olan kamet, ezana göre ise daha hızlı olarak okunur.

Beş vakit namazın yanı sıra ve Cuma namazı ve kaza namazında da kamet getirilmektedir. Ancak Vitir, Teravih, Bayram, Cenâze ve Nâfile namazlarda kamet getirilmez.

KAMET NEDİR?

Farz namazlardan önce namazın başlamak üzere olduğunu duyuran sözlerdir. Türkçe'de ikāmet için "kāmet getirmek, kāmetlemek ve kāmet okumak" tabirleri kullanılır. Kamet getirilerek ezanla namaz vaktinin girdiği, ikāmetle de namazın kılınmakta olduğu haber verilir.