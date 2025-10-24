Kampüste cinayet

Kayseri'de yaşayan 35 yaşındaki Meliha Keskin, erken yaşta hayatını 39 yaşındaki Ferhat Karakaya ile birleştirdi. Üç çocukları dünyaya gelen çift, aralarında geçimsizlik yaşanınca, 5 yıl önce boşandı. Kendine yeni bir hayat kuran ve erken evlendiği için üniversiteye gidemeyen Meliha Keskin, içinde ukde kalan bu hayalini gerçekleştirmek için girdiği sınavda, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi'ni kazandı. Ancak eşinin kendisinden ayrılmasını ve üniversiteye başlamasını hazmedemeyen Ferhat Karakaya, Meliha Keskin'i tehdit etmeye başladı.

KAPISINDA VURDU

Tehditlere boyun eğmeyen Meliha Keskin ise eğitimine devam etti. Bu duruma daha da sinirlenen Ferhat Karakaya, dün otomobiliyle Edebiyat Fakültesi'nin önüne gidip, eski eşini beklemeye başladı. Bir süre sonra da Meliha Keskin, okuluna geldi. Okuluna girmek isteyen Keskin'in önünü kesen Karakaya, eski eşiyle tartışmaya başladı.

Büyüyen tartışmanın ardından ise Karakaya otomobildeki pompalı tüfeği alarak Keskin'e ateş etti. Meliha Keskin, kanlar içinde yere yığılırken, otomobiliyle kaçmaya çalışan Ferhat Karakaya ise üniversitenin çıkışındaki trafik polisleri tarafından yakalandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan Meliha Keskin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Fen-Edebiyat Fakültesi'ndeki tüm dersler iptal edildi.