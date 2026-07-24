Kamu görevlilerinden oluşan suç örgütlerine yönelik operasyon: 24 şüpheli tutuklandı

Yeni nesil silahlı suç örgütlerinin kamu görevlileri ile irtibata geçerek; karşılıklı menfaat ilişkisine girip, adli makamlarca yürütülen soruşturmalarda; 'suç aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç şerhi, gümrük geçişi' gibi sorgulamalara ait bilgi aldıkları tespit edilen şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içinde hareket eden ve suç örgütleri ile menfaat ilişkisi içerisinde bulundukları değerlendirilen 27'si farklı kurumlarda aktif kamu görevlisi, 50 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Talimat doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 20 Temmuz günü, İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de, tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.