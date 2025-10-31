Kamu görevlisi maskesi altında dolandırıcılığa 8 tutuklama!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, bilişim suretiyle dolandırıcılık yaptığı, kamu güvenliği ve barışını tehlikeye düşürdüğü iddia edilen 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtıp Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.