Haberler Yaşam Haberleri Kamu görevlisi maskesi altında dolandırıcılığa 8 tutuklama!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 23:29

Kamu görevlisi maskesi altında dolandırıcılığa 8 tutuklama!

İstanbul'da, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheliler gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Kamu görevlisi maskesi altında dolandırıcılığa 8 tutuklama!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, bilişim suretiyle dolandırıcılık yaptığı, kamu güvenliği ve barışını tehlikeye düşürdüğü iddia edilen 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtıp Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kamu görevlisi maskesi altında dolandırıcılığa 8 tutuklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz