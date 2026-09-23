Kamu görevlisi yalanıyla 5,5 milyonluk vurgun! Film gibi operasyonda şok detaylar: Telefonları kırdılar, mısır tarlasına kaçtılar!

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin telefon üzerinden dolandırıcılık yaptığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

TELEFONLARI KIRARAK İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

Yapılan operasyon sırasında şüphelilerden İ.K.'nin, kullanılan telefonların IMEI numaralarının tespit edilmesini engellemek amacıyla cihazları kırdığı sırada suçüstü yakalandığı belirtildi. Operasyon sırasında İ.C. ve H.C. isimli şüphelilerin ise camdan atlayarak kaçmaya çalıştığı bildirildi.

DRONLA TAKİP EDİLİP MISIR TARLASINDA YAKALANDILAR

Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için ekipler tarafından dron destekli takip gerçekleştirildi. Şüpheliler, takip sonucunda girdikleri mısır tarlasında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Aramalarda, 16 cep telefonu, 3 SIM kart, 40 gram kubar esrar, 26 adet captagon, 4 adet sentetik ecza hapı, 1 polis rozeti, 5 sahte adli doküman, 1 kelepçe, 1 gündüz görüş dürbünü, 2 adet kişisel bilgi sorgulama uygulaması ele geçirildi. Söz konusu uygulamaların "Falcon" ve "Firari" isimleriyle anıldığı belirtildi.

3 KİŞİYİ 5,5 MİLYON TL DOLANDIRDIKLARI BELİRLENDİ

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin Aydın, Sivas ve Elazığ'da ikamet eden 3 kişiyi toplam 5 milyon 500 bin TL dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.