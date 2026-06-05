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Giriş Tarihi: 5.06.2026 16:58

Kamu kurumlarının adıyla dolandırıcılık girişimi tespit edildi

Erzurum Valiliği, kamu kurumlarının adıyla halkı dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Faruk KÜÇÜK
Kamu kurumlarının adıyla dolandırıcılık girişimi tespit edildi
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Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamu kurumların adını kullanarak çeşitli iletişim kanallarından para talebinde bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şüpheli durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın kolluk birimine başvurulması gerektiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı kişi veya kişilerin Erzurum Valiliği, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kamu kurumların adını kullanarak vatandaşlarımızı telefon, kısa mesaj, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden arayıp farklı gerekçelerle para talebinde bulunduğu yönünde bilgiler alınmaktadır. Kamu kurumları adına vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde para, bağış veya herhangi bir maddi talepte bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları, kimlik, banka ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları, kendilerinden para talep edilmesi halinde bu taleplere kesinlikle itibar etmemeleri önem arz etmektedir."

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#ERZURUM #EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Kamu kurumlarının adıyla dolandırıcılık girişimi tespit edildi
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