KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 | KPSS şartı var mı, kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Memur olmak isteyenlerin yakından takip ettiği kamu personel alımı ilanlarına yenileri eklendi. Her ay ihtiyacı doğrultusunda alım yapan kurumlar Ağustos ayında da personel alımı yapmaya devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, akademisyen, işçi ve askeri kadrolar olmak üzere alımlar yapılıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvuru tyapılır?
Memur, sözleşmeli personel, akademisyen, işçi ve askeri kadrolar için kamu alımları devam ediyor. Başvuru koşulları, ilgili pozisyon ve meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8000 uzman erbaş alımı yapacak.
Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.
TÜİK bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 8 Eylül tarihinde sona erecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 22 Eylül tarihinde sona erecek.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz: