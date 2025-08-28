Haberler Yaşam Haberleri KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 | KPSS şartı var mı, kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.8.2025 08:52

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 | KPSS şartı var mı, kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Kamu personel alımı ilanları 2025 Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Birçok kurumun alım yapacağı kadrolar için başvuruda bulunmak isteyen adaylar "Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?" sorusuna yanıt arıyor. MSB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TCDD, Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere başvuran adaylar için alımlar gerçekleşecek. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 | KPSS şartı var mı, kamu personel alımı başvuruları ne zaman?

Memur olmak isteyenlerin yakından takip ettiği kamu personel alımı ilanlarına yenileri eklendi. Her ay ihtiyacı doğrultusunda alım yapan kurumlar Ağustos ayında da personel alımı yapmaya devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, akademisyen, işçi ve askeri kadrolar olmak üzere alımlar yapılıyor. Peki, Kamu personel alımı ne zaman, nereden ve nasıl başvuru tyapılır?

KAMU PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KPSS ŞARTI VAR MI?

Memur, sözleşmeli personel, akademisyen, işçi ve askeri kadrolar için kamu alımları devam ediyor. Başvuru koşulları, ilgili pozisyon ve meslek grubuna göre değişiklik gösteriyor.

TCDD 80 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TCDD bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 sürekli alımı yapacak.

Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8000 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8000 uzman erbaş alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

TÜİK 9 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

TÜİK bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 22 Eylül tarihinde sona erecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2025 | KPSS şartı var mı, kamu personel alımı başvuruları ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz