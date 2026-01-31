Kamu personeline ‘WhatsApp’ uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kamu kurumlarında sıkça kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp ile ilgili kritik uyarıda bulundu. Kamu personelinin, idari işlemlerde WhatsApp kullanmaya ve gruplara üye olmaya mecbur bırakıldığına, uygulama üzerinden emir verildiğine ve resmi belge paylaşıldığına dikkat çeken KVKK, kamuda WhatsApp gibi yabancı uygulamalar üzerinden kişisel veri içeren paylaşımların incelemeye tabi tutulabileceğini bildirdi.Konuyla ilgili daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde "Mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere, mobil uygulamalar üzerinden, gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır" hükmüne yer verilirken, WhatsApp'ın veri merkezinin bulunmadığına dikkat çekildi. Kamu kurumlarının, WhatsApp gibi yabancı haberleşme uygulamaları üzerinden "kişisel veri" içeren bilgi ve belge paylaşımının, "kişisel veri işleme faaliyeti" olarak değerlendirilebileceği vurgulanan yazıda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri işleme şartlarını taşımayan faaliyetlerin, şikâyet üzerine veya resen inceleye tabi tutulabileceği ifade edildi. KVKK, sorumluluğu tespit edilen kamu personeline, idari yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulundu.