Kamyona arkadan çarptı: Sürücü öldü, kardeşi yaralandı

Nizip İlçesinin Sekili Mahallesi yakınlarında, D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Yakup Acun idaresindeki 27 AJV 595 plakalı kamyonet önünde seyreden 63 AB 614 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön tarafı paramparça olurken sürücü Yakup Acun araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün kardeşi Yusuf Acun ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Ölen sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.