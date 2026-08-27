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Giriş Tarihi: 27.08.2026 18:58

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü Baturalp Akyüz (19) hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı'nda meydana geldi. Baturalp Akyüz (19) yönetimindeki motosiklet, M.K. (61) idaresindeki kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürülürken, Akyüz'ün cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #SİVAS

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