Adana’da feci kaza! Kamyonet dereye uçtu: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Yüreğir ilçesi Çotlu Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Efe Kurt'un kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Efe Kurt'un cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan Adana'nın Ceyhan ilçesi Mercimek ile Üçdut Yeşilova mahalleleri arasındaki yolda öğrencileri taşıyan servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü ile bir öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.