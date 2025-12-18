Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, Ekmel Mahallesi Fen Lisesi Kavşağı'nda yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Ramazan Doğan'a, Yusuf G. yönetimindeki kamyonet çarptı. Kazada Doğan ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alındı.