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Giriş Tarihi: 19.07.2026

Kamyonetini park eden sürücü yeğenini ezdi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kamyonetini park eden sürücü yeğenini ezdi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Halil Yakışık, kamyonetiyle ailesini piknik yapmak için Millet Bahçesi'ne götürdü. Ancak aracını park ettiği sırada arkasında bulunan sürücünün 10 yaşındaki yeğeni Abdulkadir Yakışık'ı ezdi. Çocuğun aracın altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Abdulkadir Yakışık'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Abdulkadir Yakışık, doktorların burada tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri, amca Halil Yakışık'ı gözaltına aldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kamyonetini park eden sürücü yeğenini ezdi
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