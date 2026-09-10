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Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:37

Manisa’da acı kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki Alaaddin hayatını kaybetti!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Kamyon ile Alaaddin Üzülmez yönetimindeki motosiklet çarpıştı 17 yaşındaki sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Manisa’da acı kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki Alaaddin hayatını kaybetti!
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Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir - Ankara kara yolu ile Ahmet Sıtkı Efendi Sokak'ın kesiştiği kavşağın yakınlarında meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Ömer K. (54) idaresindeki kamyon ile Alaaddin Üzülmez yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilerek sürüklenirken, sürücüsü Üzülmez ise kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaaddin Üzülmez

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Üzülmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Üzülmez'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA

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Manisa’da acı kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki Alaaddin hayatını kaybetti!
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