Manisa’da acı kaza! Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki Alaaddin hayatını kaybetti!

Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir - Ankara kara yolu ile Ahmet Sıtkı Efendi Sokak'ın kesiştiği kavşağın yakınlarında meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Ömer K. (54) idaresindeki kamyon ile Alaaddin Üzülmez yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilerek sürüklenirken, sürücüsü Üzülmez ise kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.