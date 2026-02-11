Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Milas'ın Ekinambarı Mahallesi'nde 10 Şubat öğle saatlerinde S.B. yönetimindeki kamyon, yol kenarında yaya olarak ilerleyen İsmail Arıkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Arıkan, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İsmail Arıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası araç sürücüsü S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!