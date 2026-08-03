Kamyonun dorsesi can aldı! 24 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

Feci olay, Mucur ilçesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi'nde, Hürriyet İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında kamyon dorsesinin altında kalan O.Y. (24) ağır yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından O.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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