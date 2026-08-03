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Giriş Tarihi: 3.08.2026 13:55

Kamyonun dorsesi can aldı! 24 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen iş kazası genç bir işçinin yaşamına mal oldu. Kamyon dorsesinin altında kalan 24 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kamyonun dorsesi can aldı! 24 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti
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Feci olay, Mucur ilçesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi'nde, Hürriyet İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında kamyon dorsesinin altında kalan O.Y. (24) ağır yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından O.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kamyonun dorsesi can aldı! 24 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti
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