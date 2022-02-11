Kan davasından kaçtı ölümden kaçamadı

Kanlı saldırı Gaziosmanpaşa İlçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde buluşan Ahmet Yıldız, Erkan Özke, Yiğit Çevirgen, Ümit Şimşek ve Hüseyin Ünal, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Çok sayıda kurşunun havada uçuştuğu saldırıda 5 arkadaş vuruldu, Ahmet Yıldız hayatını kaybederken, Erkan Özke, Yiğit Çevirgen, Ümit Şimşek ve Hüseyin Ünal da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırının fail ya da failleri ise kayıplara karıştı.
DEHŞETİN RESMİ
Saldırı esnasında yaralıların arkasında bulunan bir minibüs ise adeta hedef tahtasına döndü. Saldırının izleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.
Minibüste kurşunların giriş ve çıkış izleri saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Saldırının ardından polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, faillerin peşine düştü.
KAN DAVASINDAN KAÇMIŞ
Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın kan davasından kaçmak için birkaç yıl önce ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a taşındığı öğrenilirken, 20 gün önce de aynı cadde üzerinde yine silahlı saldırıya uğradığı ancak saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin namlusunun kırılmasıyla saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulduğu ileri sürüldü.
TARAMIŞLAR
Saldırıya ilişkin konuşan bölge esnaflarından Fatih Yılmaz "Silah seslerini duyduk. Etrafı taramışlar, yerde yaralılar vardı, hastaneye götürdük. Bir kişi vefat etti" ifadelerini kullandı.v