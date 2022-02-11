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Giriş Tarihi: 11.2.2022 12:39 Son Güncelleme: 11.2.2022 13:17

Kan davasından kaçtı ölümden kaçamadı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kan davasından kaçtı ölümden kaçamadı

Gaziosmanpaşa’da akşam saatlerinde sokakta bulunan 5 arkadaş silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Ahmet Yıldız hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Saldırıda ölen Ahmet Yıldız’ın kan davasından kaçmak için ailesiyle birlikte birkaç yıl önce Diyarbakır’dan İstanbul’a taşındığı belirtilirken, 20 gün önce de silahlı saldırıya uğradığı ancak silahın kırılmasıyla saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulduğu iddia edildi.

Kanlı saldırı Gaziosmanpaşa İlçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde buluşan Ahmet Yıldız, Erkan Özke, Yiğit Çevirgen, Ümit Şimşek ve Hüseyin Ünal, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Çok sayıda kurşunun havada uçuştuğu saldırıda 5 arkadaş vuruldu, Ahmet Yıldız hayatını kaybederken, Erkan Özke, Yiğit Çevirgen, Ümit Şimşek ve Hüseyin Ünal da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırının fail ya da failleri ise kayıplara karıştı.

DEHŞETİN RESMİ

Saldırı esnasında yaralıların arkasında bulunan bir minibüs ise adeta hedef tahtasına döndü. Saldırının izleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.

Minibüste kurşunların giriş ve çıkış izleri saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Saldırının ardından polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, faillerin peşine düştü.

KAN DAVASINDAN KAÇMIŞ

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın kan davasından kaçmak için birkaç yıl önce ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a taşındığı öğrenilirken, 20 gün önce de aynı cadde üzerinde yine silahlı saldırıya uğradığı ancak saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin namlusunun kırılmasıyla saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulduğu ileri sürüldü.

TARAMIŞLAR

Saldırıya ilişkin konuşan bölge esnaflarından Fatih Yılmaz "Silah seslerini duyduk. Etrafı taramışlar, yerde yaralılar vardı, hastaneye götürdük. Bir kişi vefat etti" ifadelerini kullandı.v

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Kan davasından kaçtı ölümden kaçamadı
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