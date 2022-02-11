Kan davasından kaçtı ölümden kaçamadı

KAN DAVASINDAN KAÇMIŞ

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın kan davasından kaçmak için birkaç yıl önce ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a taşındığı öğrenilirken, 20 gün önce de aynı cadde üzerinde yine silahlı saldırıya uğradığı ancak saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin namlusunun kırılmasıyla saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulduğu ileri sürüldü.

TARAMIŞLAR

Saldırıya ilişkin konuşan bölge esnaflarından Fatih Yılmaz "Silah seslerini duyduk. Etrafı taramışlar, yerde yaralılar vardı, hastaneye götürdük. Bir kişi vefat etti" ifadelerini kullandı.v