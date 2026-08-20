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Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:45

Kan donduran cinayet! 15 yaşındaki çocuk üvey babasını uykusunda öldürdü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki çocuk annesinin eşi olan 45 yaşındaki üvey babası Aziz Dönmez’i uykusunda tabancayla boynundan vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçtığı ormanlık alanda polis ekiplerince yakalanan çocuğun gözaltına alınırken “Ağabey vallahi öldürmek istemedim, öldü mü?” diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Kan donduran cinayet! 15 yaşındaki çocuk üvey babasını uykusunda öldürdü
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Olay, saat 21.45 sıralarında Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serdivan Belediyesi personeli olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Aziz Dönmez, teras katında bulunan yatak odasında 15 yaşındaki üvey oğlu A.Y.F. tarafından uykusunda silahla boynundan vurularak yaralandı. Boynunun sağ tarafından vurularak kanlar içinde kalan Aziz Dönmez ağır yaralanırken, üvey babasını vuran 15 yaşındaki A.Y.F. olayın ardından koşarak kaçtı.



İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aziz Dönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise hastanenin önüne akın etti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, üvey oğul A.Y.F.'yi ormanlık alanda saklanırken yakaladı. Olay sonrası kaçtığı ormanlık alanda yakalanan çocuğun gözaltına alınırken "Ağabey vallahi öldürmek istemedim, öldü mü?" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#SAKARYA

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