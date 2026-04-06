Kan donduran cinayet! Katil zanlısı konteynerde yakalanmıştı: Şüpheli koca adliyeye sevk edildi

4 SAAT 25 DAKİKA ODADA KALDI SONRA KAÇTI

Otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, genç kadının Salih B. ile birlikte saat 13.32 de otele giriş yaptıkları görüldü. Salih B. adlı şüphelinin Yonca Kölge ile birlikte otele giriş yaptıktan yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına ayrıldığı tespit edildi. 3 çocuk annesi Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B.'nin. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. İddialara göre Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.