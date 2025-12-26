Kan donduran "Yastıklı" infazın iddianamesi hazır: Şüpheliler müebbet ile yargılanacak

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mayıs 2025'te Esenköy Mahallesi'nde meydana gelen cinayet ile ilgili iddianamesini tamamlarken, Savcılık; Sefer K., Murat K., R.G. ile Yağmur A., Emine T. ve Hüseyin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti. Ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da ek cezalar istedi.

Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianameye göre; Sefer K., eski kız arkadaşı Yağmur A.'yı "kurtarma" bahanesiyle Denizli'den yola çıkıp yanına Murat K., Hüseyin K. ve Emine T.'yi alarak Ortaca'dan evi tanıyan 15 yaşındaki Rabia G.'yi de araca alıyor. Olay günü evin yakınına park eden şüphelilerden Hüseyin K. ve Emine T. araçta beklerken, Sefer K., Murat K. ve Rabia G. eve yöneliyor. Anahtar bulunamayınca Rabia G. ikinci kattaki balkona tırmanarak içeri giriyor ve kapıyı içeriden açıyor.

YÜZÜNE YASTIK BASTIRMIŞLAR

İddianamede, öldürülen İbrahim Solak'ın uyuduğu sırada Yağmur A.'nın yüzüne yastık bastırdığı, Sefer K.'nın da av tüfeğini yastığa dayayıp ateşlediği belirtiliyor. Adli tıp/kriminal raporlarında atışın bitişik atış olduğu; kafatasında plastik tapa ve yastığa ait elyaf parçaları tespit edildiği bilgileri yer alıyor.

Olay sonrası şüphelilerin araçla kaçtığı, Akhisar civarında yakalandıkları belirtilirken, Yağmur A. ifadesinde olayın kaza olduğunu öne sürüp, telefon incelemesinde "Eldeki barut izi nasıl geçer" şeklinde arama yaptığı da iddianamede yer alıyor.

"KAZAYLA ATEŞ ALDI"

Sefer K. ise ifadesinde; Rabia G.'nin kendisine İbrahim'in Yağmur'u zorla tuttuğunu söylediğini, Yağmur'u "kurtarmak" için Fethiye'ye geldiklerini, Rabia'nın eve girip kapıyı açmasıyla Murat'la içeri girdiklerini anlattı. Tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia ederek olayın "isteyerek olmadığını" belirtti.

Yağmur A. ise Sefer'in takıntılı olduğunu, silahı almaya çalıştığı sırada ateş aldığını ileri sürdü. Delik olan yastığın kendisine ait olduğunu söyledi ve olayla ilgisi olmadığını savundu. Diğer şüpheliler de olayın cinayetle sonuçlanacağını bilmediklerini, suçsuz olduklarını iddia ettiler.

MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Cumhuriyet Savcılığı şüpheliler Sefer K., Yağmur A., Murat K. ve suça sürüklenen çocuk Rabia G. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti. Hüseyin K. ve Emine T. için ise gözcülük/iştirak iddiasıyla cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler önümüzdeki ay içerisinde Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.