Kanal çalışması yapan İSKİ yolu çökertti

İBB'ye bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (İSKİ), Florya ile Küçükçekmece arasında 3 kilometrelik 5 metre çapında atık su kanalı açmak için yapılan çalışmalarda yolun çökmesine neden oldu. Ramazan ayının ilk günlerinde meydana gelen çökme nedeniyle yerin altında çalışan makinanın üzerine de toprak döküldü. Can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında çöken yol trafiğe kapatılarak onarım çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlara büyük trafik sıkıntısı yaşatan ve 31 Martta açılacağı söylenen yol halen açılmadı.