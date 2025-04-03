Haberler Yaşam Haberleri Kanal çalışması yapan İSKİ yolu çökertti
Giriş Tarihi: 3.4.2025

Kanal çalışması yapan İSKİ yolu çökertti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kanal çalışması yapan İSKİ yolu çökertti
İBB'ye bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (İSKİ), Florya ile Küçükçekmece arasında 3 kilometrelik 5 metre çapında atık su kanalı açmak için yapılan çalışmalarda yolun çökmesine neden oldu. Ramazan ayının ilk günlerinde meydana gelen çökme nedeniyle yerin altında çalışan makinanın üzerine de toprak döküldü. Can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında çöken yol trafiğe kapatılarak onarım çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlara büyük trafik sıkıntısı yaşatan ve 31 Martta açılacağı söylenen yol halen açılmadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanal çalışması yapan İSKİ yolu çökertti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz