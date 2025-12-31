Haberler Yaşam Haberleri KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2025: Bugün Kanal D’de hangi programlar var, yılbaşı özel yayını var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 15:40

2025 yılını uğurlayıp 2026'yı karşılamaya hazırlanan izleyiciler, televizyon ekranlarında yılbaşı özel programlarını takip ediyor. 31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışı, yeni yıla keyifli şekilde girmek isteyen izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bu akşam Kanal D ekranlarında neler var, yılbaşı özel yayını var mı? İşte tüm detaylar…

Yeni yılı karşılamaya hazırlanan izleyiciler, 31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışını öğrenmek istiyor. Televizyon ekranlarında yer alacak yılbaşı özel programları, izleyicilerin gündeminde üst sıralarda bulunuyor. Peki, bu akşam Kanal D ekranlarında neler var, yılbaşı özel yayını var mı? İşte güncel yayın akışı ve tüm detaylar...

31 ARALIK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

23:45 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Akustik

