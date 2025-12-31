KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2025: Bugün Kanal D’de hangi programlar var, yılbaşı özel yayını var mı?

Yeni yılı karşılamaya hazırlanan izleyiciler, 31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışını öğrenmek istiyor. Televizyon ekranlarında yer alacak yılbaşı özel programları, izleyicilerin gündeminde üst sıralarda bulunuyor. Peki, bu akşam Kanal D ekranlarında neler var, yılbaşı özel yayını var mı? İşte güncel yayın akışı ve tüm detaylar...
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel
23:45 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Akustik