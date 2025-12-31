KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2025: Bugün Kanal D’de neler var, yılbaşına özel programı var mı?

Yeni yılı karşılamaya hazırlanan izleyiciler, 31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışını öğrenmek istiyor. Televizyon ekranlarında yer alacak yılbaşı özel programları, izleyicilerin gündeminde üst sıralarda bulunuyor. Peki, bu akşam Kanal D ekranlarında neler var, yılbaşı özel yayını var mı? İşte güncel yayın akışı ve tüm detaylar...