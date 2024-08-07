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Giriş Tarihi: 7.8.2024 21:50

Kanala düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu

Eskişehir’de sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuğu kurtaran İrfan S., ardından suda kayboldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, İrfan S.’nin bulunması için sulama kanalında dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı

DHA
Kanala düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir çocuk sulama kanalının kıyısında dolaşırken, suya düştü. Bunu gören İrfan S., suya atlayıp çevredekilerin de yardımıyla çocuğu kurtardı. Çocuk sudan çıkarılırken bu sırada İrfan S., gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalı üzerinde arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. İrfan S.'nin bulunması için itfaiye ekibinde yer alan dalgıçlar sulama kanalına girerek arama çalışması başlattı.

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Kanala düşen çocuğu kurtardı, kendisi kayboldu
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