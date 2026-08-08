Kanala uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Belçika'dan tatil için Antalya'ya gelen Alper Tuğrul'un idaresindeki otomobil, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dereye uçtu. Ters dönen otomobilde sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alper Tuğrul

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde ters dönen araçta sıkışan sürücü Alper Tuğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Araçta başka bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler otomobilin kanaldan çıkartılması için çalışma başlattı. Otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarılarak incelendi. Yapılan kontrolde araçta başka bir kişinin bulunmadığı belirlendi. Tuğrul'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.