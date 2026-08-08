Haberler Yaşam Haberleri Kanala uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 8.08.2026 13:13

Kanala uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Alper Tuğrul (27) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kanala uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Belçika'dan tatil için Antalya'ya gelen Alper Tuğrul'un idaresindeki otomobil, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak dereye uçtu. Ters dönen otomobilde sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alper Tuğrul

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrolde ters dönen araçta sıkışan sürücü Alper Tuğrul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Araçta başka bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine ekipler otomobilin kanaldan çıkartılması için çalışma başlattı. Otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarılarak incelendi. Yapılan kontrolde araçta başka bir kişinin bulunmadığı belirlendi. Tuğrul'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanala uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA