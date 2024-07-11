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Giriş Tarihi: 11.7.2024 10:16 Son Güncelleme: 11.7.2024 10:20

Kanalda erkek cesedi bulundu

Konya’da boş su kanalı içerisinde yüzü tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında tabanca ve boş kovan bulan ekipler, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kanalda erkek cesedi bulundu

Dehşet veren olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Ülfet sokakta yaşandı. Sabah işe giden vatandaşlar boş su kanalı içerisinde yüzü tanınmayacak halde ceset gördüklerini söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

Ekipler yapılan incelemelerde 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen cesedin yüz kısmının parçalanmış ve çürümeye başladığını tespit etti.

Ceset çevresinde yapılan incelemelerde ise omuz altında bir adet tabanca ile boş kovana rastlanıldığı öğrenildi. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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Kanalda erkek cesedi bulundu
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