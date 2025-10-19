Kanalizasyonda göçük: 2 ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kanalizasyon hattını kepçe ile açtıkları sırada meydana gelen göçükte iki kardeş toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı kırsal Ülkü Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Vefa Uysal (50) ve İbrahim Uysal (35) evlerinin önünde kanalizasyon hattını kepçeyle açtıkları sırada toprak kayması yaşandı. İki kardeş toprak altında kaldı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.