REGAŞP KANDİLİ İÇİN SON GÜNLER! Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

REGAİB NEDİR?

Kandile adını veren kelime Arapça re-ğa-be kökünden gelmekte olup kelime olarak elde edilmesi arzu edilen değerler, bir şeyi istemek arzulamak, onun için çaba sarf etmek anlamlarına gelmektedir.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.