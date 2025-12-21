REGAŞP KANDİLİ İÇİN SON GÜNLER! Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?

İslam dünyası için büyük manevi öneme sahip kandil geceleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. Özellikle üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili öncesinde, kandil ne zaman, kaç gün kaldı sorusu sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Dini Günler Takvimi doğrultusunda Regaip Kandili tarihi ve bu özel gecenin hangi güne denk geldiği netlik kazandı.
KANDİL NE ZAMAN?
2025 yılının son kandili olan Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.
2026 KANDİL TARİHLERİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili
REGAİB NEDİR?
Kandile adını veren kelime Arapça re-ğa-be kökünden gelmekte olup kelime olarak elde edilmesi arzu edilen değerler, bir şeyi istemek arzulamak, onun için çaba sarf etmek anlamlarına gelmektedir.
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Bazı rivayetlere göre, bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği söylenir. Regaip Kandili gecesinde ibadet edip tövbe edenin, arzularına kavuşacağı ümit edilir. Recep ayının fazileti, Regaip Kandili içerisinde bulunur. Bu nedenle Recep Ayı içerisinde bolca oruç tutulması gerekir.
Bol sevap anlamını karşılayan bu özel günün ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu noktada önem taşıyan kandil gecesinde oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler atlanmadan yapılmaya çalışılıyor.