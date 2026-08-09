Kandıra yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, İzmit-Kandıra yolu Babaköy Akçakoca Anıt Mezar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı güzergahta seyir halinde olan iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar hurdaya dönerken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan ve aralarında çocukların da yer aldığı toplam 6 kişi yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı olay yerinde sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Kandıra yolunda trafik akışında aksamalar yaşandı. Jandarma ekipleri güzergahta güvenlik önlemi alarak ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü sağladı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından yoldaki trafik akışı yeniden normale döndü. Ekipler kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.