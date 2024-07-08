Kandıra’da iki kişi boğularak hayatını kaybetti

Sakarya Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu tatil amaçlı geldikleri Kocaeli Kandıra Bağırganlı Sahili'nde boğuldu.

Edinilen bilgilere ve iddialara göre kandıra Bağırganlı'da dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir akıntıya kapılarak boğuldu. Talihsiz arkadaşların cenazeleri ekipler tarafından denizden çıkartıldı. Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye'de toprağa verilmesi bekleniyor.