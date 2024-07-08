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Giriş Tarihi: 8.7.2024 11:21 Son Güncelleme: 8.7.2024 11:46

Kandıra'da iki kişi boğularak hayatını kaybetti

Sakarya Arifiye ilçesinde ikamet eden iş insanı Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu tatili için geldikleri Kocaeli Kandıra İlçesi Bağırganlı'da sahilinde boğuldu.

ABBAS ÇAKAR
Kandıra’da iki kişi boğularak hayatını kaybetti

Sakarya Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu tatil amaçlı geldikleri Kocaeli Kandıra Bağırganlı Sahili'nde boğuldu.

Edinilen bilgilere ve iddialara göre kandıra Bağırganlı'da dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir akıntıya kapılarak boğuldu. Talihsiz arkadaşların cenazeleri ekipler tarafından denizden çıkartıldı. Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye'de toprağa verilmesi bekleniyor.

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Kandıra'da iki kişi boğularak hayatını kaybetti
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