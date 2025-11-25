SON DAKİKA: Kırıkkale’de vahşet! Kanepeden kalk dedi, öldürdü! Kardeş dehşetinde ifade ortaya çıktı

Bahçelievler Mahallesi 2052'nci Sokak'taki apartmanın 2'nci katında dün akşam yaşanan olayda, Ali Sağlam ile kardeşi Y.S. arasında baba evinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S., üzerindeki bıçakla ağabeyini göğsünden ve bileğinden yaraladı. Ağır yaralanan Ali Sağlam, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Y.S. ise olay yerinde gözaltına alındı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "ÜZERİMDEKİ BIÇAĞI ÇIKARDIM, VURDUM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S.'nin ifadesinde, olay günü kanepede uzandığını, ağabeyi Ali Sağlam'ın odaya girip "Ben büyüğüm, kalk" diyerek kendisine çıkıştığını anlattığı öğrenildi. Odayı terk ettiği sırada ağabeyinin arkasından bardak fırlatmak istediğini, ancak annesinin buna engel olduğunu söyleyen Y.S., kısa süre sonra yeniden içeriye dönerek sandalyeye oturduğunu ifade etti.
Ağabeyinin sürekli "yan bakarak" kendisini tahrik ettiğini iddia eden Y.S., bu sırada üzerindeki bıçağı çıkararak önce karnından, ardından bileği ve göğsünden bıçakladığını söyledi. Evden kaçan şüpheli, bir süre sonra kendi isteğiyle polise teslim olduğunu belirtti. Y.S.'nin ifadesindeki "Ağabeyimi öldürdüğüm için pişman değilim" sözleri dikkat çekti.