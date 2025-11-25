SON DAKİKA: Kırıkkale’de vahşet! Kanepeden kalk dedi, öldürdü! Kardeş dehşetinde ifade ortaya çıktı

Ağabeyinin sürekli "yan bakarak" kendisini tahrik ettiğini iddia eden Y.S., bu sırada üzerindeki bıçağı çıkararak önce karnından, ardından bileği ve göğsünden bıçakladığını söyledi. Evden kaçan şüpheli, bir süre sonra kendi isteğiyle polise teslim olduğunu belirtti. Y.S.'nin ifadesindeki "Ağabeyimi öldürdüğüm için pişman değilim" sözleri dikkat çekti.