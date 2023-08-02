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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Kanlı baskında 12 kurşun isabet etmiş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kanlı baskında 12 kurşun isabet etmiş
Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan kan dondurucu olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Tekel bayisine yapılan silahlı baskında Batuhan Bayındır (20), Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybederken, Yusuf Erzen (21) ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda dehşetin izleri de öldürülenlerin vücutlarında ortaya çıktı. Sandalyede hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in vücudunun çeşitli bölgelerine 9 kurşun, ölen Batuhan Bayındır'ın ise 2 kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi.

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Kanlı baskında 12 kurşun isabet etmiş
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