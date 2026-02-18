Haberler Yaşam Haberleri Kanlı infazda ikiz plaka detayı
Giriş Tarihi: 18.02.2026

Bursa''nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde 6 Şubat'ta otomobilden açılan ateş sonucu galerici ve emlakçı İbrahim Çelik (27) hayatını kaybetti. Arkadaşı Zekeriya Ç. ise ağır yaralandı. Olayın ardından 280 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüpheliler F.K., E.K., B.Ö. H.N. ve M.D'yi gözaltına aldı.



Cinayet şüphelilerinin, İstanbul'dan Bursa'ya 3 farklı araçla, 'ikiz plaka' olarak tabir edilen araçları kullanarak geldikleri, olayın ardından araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi. Cinayetin 25 milyon lira değerindeki bir arsanın satışıyla ilgili alacak verecek meselesinden işlendiği anlaşıldı.

