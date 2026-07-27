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Giriş Tarihi: 27.07.2026

Kanlı infazın altından ağabeyin borcu çıktı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kanlı infazın altından ağabeyin borcu çıktı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 20 Temmuz'da işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren PVC ustası Ali Güloğlu (45) cinayeti çözüldü. Cinayetin, Güloğlu'nun ağabeyinin S.E.'ye olan borcunu ödemediği gerekçesiyle 16 yaşındaki A.E.M. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 300 saatlik güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. A.E.M. ile saklanmasına yardımcı olduğu belirtilen F.E.(25) yakaladı. A.E.M. sorgusunda, saldırıyı S.E.'nin azmettirdiğini iddia etti. Polis, S.E.'yi de gözaltına aldı. Cinayetin öldürülen Güloğlu'nun ağabeyinin borcunu ödemediği için S.E. tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.E.M. ile S.E. tutuklanırken F.E.'ye adli kontrol şartı uygulandı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kanlı infazın altından ağabeyin borcu çıktı
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