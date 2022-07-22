Haberler Yaşam Haberleri Kanlı Kaçış filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanlı Kaçış bu akşam Tv'de!
Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:34

Kanlı Kaçış filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanlı Kaçış bu akşam Tv'de!

Bu akşam televizyon ekranlarında Kanlı Kaçış isimli yapım yer alacak. Yönetmen koltuğunda Evelyn Purcell’in oturduğu filmle ilgili olarak “Kanlı Kaçış filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Aksiyon dolu yapımın oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü aktörler de yer alıyor. İşte Kanlı Kaçış filmine dair merak edilenler...

Kanlı Kaçış filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanlı Kaçış bu akşam Tv’de!

Kanlı Kaçış filmi için nefesler tutuldu. Bu akşam televizyonda izleyenleriyle buluşan yapım, konusu ve oyuncu kadrosuyla da ilgi görüyor. Kanlı Kaçış filmi ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte yapıma dair tüm detaylar...

KANLI KAÇIŞ KONUSU NEDİR?

Kimyager Svetlana Metkina Güney Afrika çöllerinde kızını korumaya çalışırken silah tüccarları tarafından öldürülen erkek arkadaşının acısının da üstesinden gelmek zorundadır.

YÖNETMEN: EVELYN PURCELL

KANLI KAÇIŞ OYUNCULARI KİMLER?

SVETLANA METKINA (Evidence, Knife Edge)

STEPHEN DORFF (Officer Down, The Motel Life)

MAISIE WILLIAMS (TV Series Game Of Thrones)

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Kanlı Kaçış filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanlı Kaçış bu akşam Tv'de!
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