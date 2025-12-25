Kanlı Noel’den Barış Harekâtı’na: Kıbrıslı Pembe Hüdaverdi’nin destansı direnişi!

Kıbrıs Türk halkının Rum baskısı altında verdiği destansı direniş, hem kitaplarda hem de hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Kıbrıslı bir anne ve babanın oğlu olan Turgay Ayanoğlu, bugün hayatta olmayan Türk Mukavemet Teşkilatı Komutanı babası Turgay Sami Ayanoğlu ile annesi Pembe Hüdaverdi Ayanoğlu'nun birbirlerinden ayrı düşmüş olsalar da Rum zulmüne karşı sergiledikleri kahramanca mücadeleyi SABAH'a anlattı.
İNGİLİZ BAYRAĞINI İNDİRİP TÜRK BAYRAĞINI ÇEKTİ
Turgay Ayanoğlu, 1959'da Türk okullarında bile İngiliz bayrağının dalgalandığını belirterek, annesi Pembe ile arkadaşı Zehra'nın büyük bir cesaretle bu bayrağı indirip yerine Türk bayrağını göndere çektiğini söyledi. İngiliz askerlerinin ikisini de boya ile işaretlediğini aktaran Ayanoğlu, TMT Komutanı babasının ise yakalanmalarını önlemek için o kıyafetleri yaktırdığını belirterek; "Bu olay köy halkına o dönem büyük bir moral kaynağı oluyor" dedi.
RUM SALDIRILARINDA KÖYÜ TEK BAŞINA SAVUNDU
21 Aralık 1963'te başlayan ve "Kanlı Noel" olarak anılan Rum saldırıları sırasında aile, Küçük Kaymaklı'dan Hamitköy'e sığınmak zorunda kaldı. O günlerde köyde tüm erkeklerin cephede olduğunu söyleyen Turgay Ayanoğlu yaşananları, "Babam, komutan olarak diğer köylerin tahliyesiyle ilgileniyordu. Olası bir saldırıya karşı anneme tabancasını bırakmıştı. Rum askerleri köye yönelince annem tek başına karşılık verdi. Açtığı ateşi görünce köyde TMT'nin konuşlandığını sanan Rumlar geri çekildi" şeklinde aktardı.
KURŞUN YAĞMURU ALTINDA ÇİFTLİĞE GİTTİ
Ailesine ait olan çiftliğin Rum mevzilerine yalnızca altı kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Turgay Ayanoğlu, annesinin Rum askerlerinin makineli tüfeklerle ateş açmasına rağmen her gün hayvanlara bakmak için çiftliğe gitmeye devam ettiğini söyledi.
Annesinin mermilerden korunmak için sürünerek defalarca çiftliğe gittiğini belirten Ayanoğlu; "Ben o dönem 11 yaşındaydım. Göçmenköy'de ailelerin bakliyat ve hayvan çiftlikleri vardı. Annem günde 3 kez çiftliğe giderdi. Komşularımızın 'Vuracaklar seni' diye bağırırlardı ama annem yinede giderdi. Çünkü o kadar kişi o çiftlik sayesinde beslenebiliyordu. 1974 Barış Harekâtı sırasında annem Pembe, paraşütle inen Türk askerlerine bu çiftlikten yiyecek taşıdı. Ancak yalnız değildi; tüm köy halkı o gün askerler için seferber olmuştu" dedi.
TARİHE GEÇEN BİR KARE
Kıbrıs Türklerinin kahraman mücadelesinin simgelerinden biri de TMT Komutanı Turgay Sami Ayanoğlu'nun kucağında altı aylık oğlu Turgay ile çekilen fotoğrafı oldu. EOKA'cıların yoğun saldırısı üzerine Komutan Ayanoğlu, Küçük Kaymaklı'daki Türkleri kamyonlarla güvenli bölgelere tahliye etti. Kargaşada altı aylık oğlu evde unutuldu. Durum fark edilince komutan geri dönerek bebeğin alınmasını sağladı. Tahliyeden yalnızca beş dakika sonra mahalle Rum çeteleri tarafından basıldı ve geride kalan siviller öldürüldü. Aynı gün Kumsal bölgesinde Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu da evlerinin banyosunda katledildi. Turgay Ayanoğlu, yıllar sonra yaptığı açıklamada, "Babam beni kucağından hiç indirmedi. O fotoğraf The Genocide Files kitabına kadar girdi. Babam cephede, annem köyde Rumlara karşı koydu. Beş dakika geç kalsaydık, biz de öldürülürdük" diyerek o dönemde yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.