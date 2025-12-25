Kanlı Noel’den Barış Harekâtı’na: Kıbrıslı Pembe Hüdaverdi’nin destansı direnişi!

KURŞUN YAĞMURU ALTINDA ÇİFTLİĞE GİTTİ

Ailesine ait olan çiftliğin Rum mevzilerine yalnızca altı kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Turgay Ayanoğlu, annesinin Rum askerlerinin makineli tüfeklerle ateş açmasına rağmen her gün hayvanlara bakmak için çiftliğe gitmeye devam ettiğini söyledi.

Annesinin mermilerden korunmak için sürünerek defalarca çiftliğe gittiğini belirten Ayanoğlu; "Ben o dönem 11 yaşındaydım. Göçmenköy'de ailelerin bakliyat ve hayvan çiftlikleri vardı. Annem günde 3 kez çiftliğe giderdi. Komşularımızın 'Vuracaklar seni' diye bağırırlardı ama annem yinede giderdi. Çünkü o kadar kişi o çiftlik sayesinde beslenebiliyordu. 1974 Barış Harekâtı sırasında annem Pembe, paraşütle inen Türk askerlerine bu çiftlikten yiyecek taşıdı. Ancak yalnız değildi; tüm köy halkı o gün askerler için seferber olmuştu" dedi.