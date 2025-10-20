Kanlı saldırı, Öktem suikastının misillemesi

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz akşam saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybedip 3 kişinin yaralandığı kanlı saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İncirtepe Mahallesi'nde Diyar E. (19), U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 kişi, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı Diyar E. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre saldırının, geçtiğimiz 6 Ekim'de Zincirlikuyu'nda otomobiliyle seyir halindeyken Daltonlar Silahlı Suç Örgütü tarafından öldürülen avukat Serdar Öktem suikastıyla ilişkili olduğu saptandı. Öktem, Casperlar isimli Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün rakibi olan çeteye mensup kişilerin avukatlığını yapıyordu. Bu yüzden Daltonlar tarafından hedef yapılarak öldürüldü.