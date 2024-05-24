Kanlı yemekten Kazan Çetesi çıktı

İstanbul Üsküdar'da bir kıraathanede önceki gün 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre 22 Mayıs'ta çocukları kavga eden Karataş ve Kazan ailelerinin büyükleri, taraflar arasında husumeti sonlandırmak için Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Özcan Sokak'ta bulunan bir kıraathanede bir araya geldi.Yaklaşık 40 kişinin katıldığı yemekte, taraflar yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı çatışma çıktı.Çatışmada Kazan grubundan Okan Güner ile Karataş grubundan Veli Hakan Karakol olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kazan grubundan Tamer Kazan da hastanede öldü. Çatışma nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Kazan Ailesi'nden M.K., M.A., İ.A., F.Ö., Y.K. ve E.K. ile Karataş grubundan M.K., Z.K., N.K., Ö.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olayda silah kullandığı tespit edilen Fikret Özkaya ile kahvehane işletmecisi Canpaşa Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken yaralıların da hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.Bu arada olayda adı geçen Kazan grubunun, Ataşehir ile Üsküdar çevresinde 'Kazan Çetesi' olarak bilinen ve daha önce İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok kez operasyon yapılan çete olduğu ortaya çıktı. Çetenin Ataşehir ve Üsküdar'da çok sayıda suça karıştığı belirtildi. Olayda hayatını kaybeden Veli Hakan Karakol'un emekli polis olduğu öğrenildi. Karakol'un cenazesi Esatpaşa Mahallesi'nde toprağa verildi.