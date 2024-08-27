Kanoyla denize açılan tersane işçilerinden iz yok: Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisinden 25 Ağustos günü saat 17:00 sıralarında gezmek için kanoyla denize açılan tersane işçileri 33 yaşındaki Hüseyin Piner ve 28 yaşındaki Yücel Coşkun, Bozburun mevkisine ilerlerken kayboldu. Yaklaşık 40 saattir kayıp olan iki genci arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2 DALIŞ TİMİ VE 79 PERSONELLE ARAMALAR SÜRÜYOR

Konuyla ilgili Yalova Valiliği de yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "25 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan ihbarda; Armutlu ilçemizde bulunan Armutlu Meslek Yüksekokulu önünden içerisinde iki şahsın bulunduğu şişme kanonun olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiği ve karaya dönüş yapamadıkları bildirilmiştir. İlgili ihbar, saat 17.25'te Armutlu ilçemizde bulunan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığına bağlı KB-4504 Sahil Güvenlik Botuna iletilmiş olup 17.30'da çıkış yapan bot, 17.33'te ihbar edilen bölgeye ulaşmıştır. Yapılan bölge taramasında herhangi bir temas tespitine rastlanmadığının merkeze bildirilmesi üzerine daha detaylı arama faaliyetinde bulunmak üzere saat 18.20'de TCSG-25, KB-55 ve KB-9 adlı Sahil Güvenlik unsurları arama kurtarma maksadı ile bölgeye gönderilmiştir.

YÜCEL COŞKUN

Yapılan kontroller neticesinde, TCSG-25 tarafından saat 18.57'de Armutlu açıklarında mavi-lacivert renkli şişme bir kano tespit edilmiş ancak şişme kanonun üstünde ve çevresinde aranan şahıslara rastlanmamıştır. Gün boyunca arama kurtarma sahasında, 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 SG Helikopteri, 1 SG Dalış Timi, 1 Deniz Polisi botu, 1 Deniz Polis Dalış Timi, 6 AFAD Lastik Botu, STK'lar ve kara araçları ile birlikte 20 unsur ve 79 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

HÜSEYİN PİNER