Kanser babasına bakmak için çalışıyordu

Kocaeli'nde 6 kadın işçinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir'in (17), kanser hastası babasına ve ameliyatlı annesine bakmak için sigortasız çalıştığı ortaya çıktı. Dilovası'nda 8 Kasım'da parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Tuğba'nın hikâyesi yürek burktu. Kuzeni Nisanur Taşdemir (15) ve arkadaşı Cansu Esatoğlu'nun da yaşamını yitirdiği tesiste, Tuğba'nın aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla sigortasız olarak çalıştığı ortaya çıktı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen ailesinin tek umudu olan Tuğba'nın, kanserle mücadele eden babası Vedat Taşdemir'e ve ameliyatlı annesine bakmak için çalıştığı öğrenildi. Tuğba, yangından önceki sabah evden çıkarken anne ve babasına, "Ben size bakacağım, hiç evlenmeyeceğim" dediği ortaya çıktı.