Kanser hastasının kabusu oldular: O bakteri yüzünden ölümden döndü! ‘Size peynir gönderelim’

"AĞZIMDA ZEHİR GİBİ BİR ACI HİSSETTİM"

Yaklaşık 5 yıldır kanserle mücadele ettiğini belirten Serkan Abut, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Abut, "Yaklaşık 5 senedir lenfoma kanseriyle mücadele ediyorum. Bu süreçte karnımda yaklaşık 25 santimetrelik bir kitle oluştu. Bu kitle çölyak ve SMA gibi hayati damarlara baskı yapıyor. Bu nedenle sürekli fentanil içerikli ağrı bantları kullanmak zorundayım. 16 Haziran'da mahallemizdeki bir marketten Tahsildaroğlu marka kırık peynir satın aldım. Eve geldikten sonra sıcak ekmekle birlikte birkaç lokma yemek istedim. Hastalığım nedeniyle çok yağlı yiyecekler tüketemediğim için genellikle hafif besleniyorum. Peynirden 3-4 lokma aldıktan sonra ağzımda tarif edemeyeceğim derecede yoğun, zehir gibi acı bir tat hissettim. Rahatsızlığım sebebiyle koku alıyorum ama az alıyorum. O sebeple o yoğun kokuyu alamadım. Peynirin son kullanma tarihi de geçmemişti, daha 4 ay vardı. Ağzımda acılık oluşunca peyniri yemeyi bıraktım. Poşete koyup markete gittim. Çalışana, 'Bu peynir ağzımı zehir gibi yaptı. Bunda bir şey var' dedim. O da kokladı ve anladı. 'Abi yarın getirir misin, değiştirelim' dedi" ifadelerini kullandı.